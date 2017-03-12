عقد الداعية مصطفى حسنى قران نضير نجلة الشيخ صالح كامل والفنانة صفاء أبو السعود عقب صلاة العشاء أمس الخميس – بأحد فنادق أسوان بحضور عدد من الفنانين والمشاهير.

وكانت طائرات خاصة وصلت على مدار الأيام الماضية إلى مطار أسوان الدولي على متنها العديد من أفراد عائلة الشيخ صالح كامل وضيوفهم لحضور حفل الزفاف.



هذا وقد حرص صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح كامل على منع كاميرات الصحافة من دخول حفل الزفاف وكذلك التنبيه على الحضور بعدم نشر أي صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، هناك من أغفل ذلك!

نشرت المطربة شذى صورة وحيدة لها بصحبة العروسان عبر حسابها بموقع Instagram، وعلقت عليها كاتبة: “مبروك لحبيبتي وصديقتي منذ زمن طويل نضير كامل”.