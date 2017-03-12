فجر الدكتور حسام الديب – الطبيب والناشط – مفاجأة عن مرض عمرو أديب حيث أكد أن أديب شكا من مرض معين يوم الأربعاء في برنامجه دون أن ينتبه إلى خطورته لان ألم القلب قد يتشابه مع ألم المعدة أو القولون.

وقال الديب في تدوينة: “عمرو أديب في حلقة يوم الأربعاء قال إن القولون تاعبه وواصل الوجع لحد بؤه .. و بعدها بأقل من 24 ساعة اكتشفوا أن دي جلطه في القلب و ركب دعامتين .. هو ماكانش عارف إن ده الم الجلطة” وفقاً لـ”بوابة القاهرة”.

وأضاف : “ده درس طبي .. محدش يستهين بالألم .. ألم القلب قد يتشابه مع ألم المعدة أو القولون .. وفي حالة الشك .. توجه لأقرب مستشفى لعمل رسم قلب التأخير في التشخيص ممكن يكون مميت وربنا يسلم الجميع”.

كان الإعلامي عمرو أديب، اشتكى يوم الأربعاء السابق على الهواء من متاعب في القولون ، قائلًا إن الفرقة المصرية التي تشارك في برلين للدعوة للسياحة في مصر زادت من متاعبه ومرضه