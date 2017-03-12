عقب اعلان الفنانة حلا الترك عدم موافقتها علي قرار المحكمة باقامتها مع والدتها، اعلنت والدة المنتج البحريني محمد الترك وجدة ابنته الفنّانة حلا تبرؤها من ابنها مجدداً في حين أكّد خال الترك أن العائلة لا يشرفها ان يكون محمد من بين منتسبيها!.

ووفقا لموقع صدى كانت السيدة مها الترك جدّة حلا أعلنت تبرؤها سابقاً من إبنها وعائلته الصغيرة، كما تنازلت عن حقّ الحضانة لزوجة محمد الأولى منى السابر وأم أولاده، بشكلٍ رسميّ وقانوني.

وحضرت حلا الترك أخيراً مع شقيقها الى المحكمة لحضور جلسة استئناف الحكم الصادر لوالدتها منى الساير بضمها لحضانتها هي وشقيقيها، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 12 اذار/مارس الجاري، بعد أن أكّدت الفنانة البحرينية أنها لا تريد الإقامة مع والدتها.