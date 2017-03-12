أكدت الفنانة اللبنانية نور، أنها واجهت صعوبات كثيرة في بداية مشوارها الفني، واضطرارها للبقاء في مصر.

وأضافت نور، خلال لقائها عبر فضائية "cbc" المصرية، أن أكبر أزمة واجهتها في مصر كانت عدم التزام المصريين بمواعيدهم.

وتابعت نور، أنها لم تكن معتادة على نوعية الطعام المصري في بداية إقامتها في مصر.

وأشارت نور، إلى أنها تعرضت لموقف محرج بسبب الملوخية، قائلةً: "في مصر البهارات مختلفة والأكل مختلف، وأول أكلة مصرية أكلتها كانت ملوخية وكنت قرفانة جداً منها ومش قادرة حتى أبصلها، كنت فكراها بايظة وفضلت متوترة لحد ما الناس انشغلوا في حاجة وتخلصت من نصف الطبق كأني أكلته".