بعد احتفال النجمة يسرا مؤخرا بعيد ميلادها وتلقيها الكثير من رسائل التهنئة من النجوم والنجمات، تعرضت صفحتها الرسمية على «فيسبوك» للسرقة، ويتم حاليا التواصل مع إدارة «فيسبوك» لاستعادتها مرة أخرى، خاصة انها تضم ملايين المتابعين.



وقالت يسرا، في مقابلة مع مجلة «لها»، انها لا تتواصل بنفسها مع الجمهور من خلال «فيسبوك» و«تويتر»، ولكن هناك من يتحمل مسؤولية هذه الصفحات ويوصل لجمهورها ما تريد الإعلان عنه.

من جهة أخرى، تعتبر يسرا أن مشاركتها في الدراما الرمضانية تحتاج منها إلى مجهود كبير ليس فقط على صعيد التمثيل بل في اختيار الورق الذي تقدمه لجمهورها والشخصية التي تطل بها، وأخيرا بدأت تصوير مسلسلها الجديد الذي تغير اسمه من «على سلم الخدامين» لتختار وفريق العمل اسم «تحت أمر السيادة» بشكل نهائي، والعمل من كتابة إياد إبراهيم وإخراج هاني خليفة.

وقالت يسرا، حسب موقع «نواعم»، إنها اهتمت بتقديم عمل يلامس جمهورها من خلال الطبقة الارستقراطية وحياتها، والفجوة بينها وبين باقي الطبقات.