منذ فترة تطارد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم شائعات الحمل للمرة الثالثة، خاصة انها لم تهتم بنفي الخبر أو تأكيده، وزادت الشائعات عندما هنأها الإعلامي اللبناني إيلي باسيل عبر صفحته على «إنستغرام»، مؤكدا في أحد تعليقاته على الجمهور أنه واثق جيدا من خبر حمل نانسي، وكتب باسيل: «تسلملي البنوت الباربي الحامل للمرة التالتة! ان شا الله هالمرة نفرح بصبي تكون أهم شي صحته بومب.. بنوتتين وصبي بيطلعوا حلوين.. متلك تماما انتي واخواتك».

ووفق وسائل إعلام لبنانية، فقد نفت مصادر مقربة من نانسي ما تردد عن حملها بمولودها الثالث من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.