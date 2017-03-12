نفى الفنان حسين فهمي ان يكون قد وعد طليقته الفنانة لقاء سويدان بمؤخر صداق قدره 5 ملايين جنيه في حالة طلاقهما، وقال أمام محكمة الأسرة في مصر، التي تنظر دعوى لقاء ضده: «أقسم بالله ما اتفقت مع لقاء في عقد الزواج على مؤخر صداق لها بفيلا قيمتها خمسة ملايين جنيه».

وذكرت تقارير صحافية أن سويدان شعرت بالغضب من أقواله، مؤكدة انها كذب، وأشارت الى انها لن تترك الندم يسيطر عليها، وستفكر بمستقبلها فقط.

وسخر بعض متابعي هذه القضية من حسين فهمي، وأكدوا انه يقلد الفنان أحمد عز، الذي سبق ان قال أمام المحكمة: «أقسم بالله ما ولادي» لينفي أي علاقة تربطه بالفنانة زينة وطفليها التوأم.

وكانت الفنانة لقاء سويدان، أقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، طالبت فيها بإلزام طليقها الفنان حسين فهمي برد مبلغ 5 ملايين جنيه قيمة مؤخر صداقها، إلا أن دعواها رفضت بسبب عدم اطمئنان المحكمة لشهادة الشهود، بعد توجه الفنان حسين فهمي للمحكمة وأداء «اليمين الحاسمة».

يذكر ان محكمة الأسرة قضت مؤخرا بخلع الفنان حسين فهمي من زوجته السعودية رنا القصيبي في قضية الخلع التي تقدمت بها في الشهور الأخيرة الماضية وحكمت المحكمة لصالحها.