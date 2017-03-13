أثارت صور جديدة للفنانة القديرة ميّادة الحناوي جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقلقاً لدى محبيها، بعد انتشارها في الساعات الماضية، إذ ظهرت المطربة السورية بشكل صادم، وملامح شاحبة، وعلامات التقدم في السنّ تظهر عليها بشكل واضح، ما دفع بعض المعلقين الى التساؤل عن مرضها!

وكانت اخر اطلالة إعلامية للحناوي (57 عاماً) عند حلولها ضيفة على الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم" في شهر تشرين الأول/اكتوبر من عام 2016 الماضي.

وفاجأت النجمة السورية الجميع حينئذ بإطلالتها المميزة بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد.

شار إلى أن "مطربة الاجيال" عادت في عام 2015 إلى الغناء الطربي بعد غياب 9 سنوات تقريباً، لم تقدم فيها إلا الأغاني الوطنية.

وكانت آخر حفلة خاصة لها في مهرجان بعلبك عام 2015.