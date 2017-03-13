نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة من الفيديوهات والصور، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "سناب شات"، ووجّهت رسالة قاسية الى والدة زوجها محمد الترك، ، التي تبرّأت منه مؤخّراً.

وأكّدت بطمة، الحامل بابنتها من محمد، أنّه "من الآن التطنيش بيكون ردنا عليكم يا عيلة آخر زمن، تاكلون وتنكرون، أعوذ بالله من امثالكم، واعلى ما فحميركم اركبوه".

وتوجّهت الى عائلة زوجها بالقول: "وقبل كل شيء أود أن أسأل عائلة الترك طبعاً من دون محمد زوجي وأولاده وأبيه واخوانه، أتكلم عن عائلة الترك المزورة. من أنتم أصلاً ومن متى تعرفون الإعلام؟ ومن كان يعرف ملامح وجوهكم لولا عرسي؟ ولولا زواجي من محمد الترك، كنتم ستظلون نكرة الى الأبد".

وكانت دنيا كتبت: "المسماة مها الترك فلا اتشرف ان تكون جدة لابنتي ولا اريدها تتبرى ببيت ناس انانية لا تهمهم سوى المادة والمصلحة والمظاهر الخادعة".