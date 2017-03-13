اعتذرت المغنية اللبنانية إليسا من الممثل المصري عادل إمام عن الظهور ضيفة شرف في مسلسله "عفاريت عدلي علام"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.



وعلمت إليسا بوجود عادل إمام داخل استوديو نحاس، السبت، حيث تواجدت هناك لتصوير أحد البرامج الغنائية، فتوجهت إليه لتهنئته بانطلاق تصوير مسلسله الجديد، وهناك عرض عليها المخرج رامي إمام فكرة الظهور في أحد مشاهد المسلسل، إلا أنها اعتذرت له بسبب ضيق الوقت.



ويشارك في بطولة "عفاريت عدلي علام" غادة عادل وهالة صدقي ومي عمر ورشوان توفيق وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف يوسف معاطي.