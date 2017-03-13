وصفت الفنانة يسرا الفنان عادل إمام، بـ"الأسطورة"، قائلة: "مفيش حد هييجي زي عادل إمام".

وقالت"يسرا" خلال حوارها مع الإعلامية، إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي"، والذي يذاع على فضائية "دي إم سي"، "استمتع بشكل غير عادي في عملي معه، وعملت معه على مدار 17 عاما، وفي إحدى الفترات أطلق علينا الرباعي عادل إمام، وشريف عرفة، ويسرا ووحيد حامد".

وأوضحت أن الوقت الذي ظهرت فيه نجومية الفنان عادل إمام مختلفة عن الوقت الحالي، لأن العلاقات بين دول المنطقة العربية كانت جيدة، وكان يتم إنتاج أعمال فنية ومسلسلات مشتركة مع سوريا والسودان ولبنان وغيرها.

وكشفت يسرا عن تقاضيها 10 جنيهات عن دورها في فيلم "الإرهاب والكباب" الشهير، مشيرة إلى أن الفيلم كان اسمه "الجارحي" قبل أن يتم تعديله.