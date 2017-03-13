90 مليون جنيه هو المبلغ الذي ستتقاضاه الفنانة دنيا سمير غانم عن مسلسل «الضايعين» الذي تؤدي بطولته. وفي الوقت الراهن تواصل دنيا تصوير مشاهدها في مصر قبل أن تسافر لتصوير المشاهد الخارجية في بعض الجزر التي اتفق عليها المنتج والمخرج لتتناسب مع طبيعة العمل، وذلك بعد الاتفاق على عرض المسلسل حصريا في شهر رمضان ليصبح الأعلى سعرا حتى إنها تفوقت بهذا المبلغ على «الزعيم» عادل إمام.

وفي تصريحات صحافية لها، أوضحت دنيا أنها لا تتدخل في تسويق ما يتعلق بشركة الإنتاج، وأكدت أنه لا يمكنها القول إنها تفوقت على «الزعيم»، ففي النهاية هو فنان كبير ولا مجال للمنافسة بينهما، وأضافت أنها دائما تفكر بما ستقدمه من أعمال، كما تسعى إلى تقديم كل ما هو جديد ومختلف.

وعن المبلغ الذي أشيع بأنه 90 مليون جنيه، لم تعلق على هذا الرقم، مشددة على أنها لا تعرف شيئا عن التسويق وكل ما يعنيها هو دورها.

وعما إن كان المسلسل سيتضمن أغنيات جديدة لها كما هي الحال في أعمالها الدرامية السابقة، أكدت ذلك، لافتة إلى أنها كانت ترغب منذ البداية في أن تصبح مطربة وكانت تسعى دائما إلى تحقيق حلمها، وقالت ان الجمهور يشتاق إلى الأعمال التي تحمل نكهة غنائية واستعراضية وهي تحب أن تكون متميزة في هذا اللون.

في سياق منفصل، كشفت دنيا عن أنها تحضر لألبوم جديد بدأت تسجيل أغنياته وستطرحه في «سي دي» لا على «اليوتيوب»، ملمحة إلى أنه سيتضمن نسبة عالية «دويتو» لها وهي تفضل أن يظل سرا وألا تكشف عنه إلى حين الاتفاق عليه.

وعن المكانة التي وصلت إليها دنيا بين بنات جيلها، تقول إنها لا تحصر نفسها برقم ولكنها سعيدة بتقديم أعمال ناجحة تعجب جمهورها. وحول ترحيبها بدخول ابنتها المجال الفني، قالت إن ابنتها تشارك في حفلات المدرسة وتحب الغناء كثيرا والتمثيل أيضا وهي لن تمانع دخولها هذا المجال وإن كان ذلك خيارها فستدعمها.