أثار الطفل العراقي، حسين دريد، الملقب بـ"حسوني"، والذي برز في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي بسبب مواهبه في الرقص والغناء، اعجاب لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "Arabs Got Talent" في الحلقة الأولى من الموسم الخامس الذي إنطلق مساء السبت.

وقال حسوني قبل تقديم العرض: "بدأت بالرقص منذ أن كان عمري أربع سنوات وأنا أشعر بالسعادة حينما أرقص"، مضيفاً أنه "مشهور في العراق بعد انتشار مقاطع الفيديو على اليوتيوب والفيسبوك، وأينما ذهبت يطلبون التقاط الصور معي".

ومنذ لحظة دخوله المسرح استطاع الطفل البالغ من العمر 6 سنوات جذب انتباه اللجنة والحضور، لصغر سنه وبدانته، ما أضفى جواً من المرح في القاعة.

وبعد انتهاء الرقص طلب منه الممثل الكوميدي المصري، أحمد حلمي، وهو أحد أعضاء اللجنة أن يرقص على أغنية ثانية ليبين قدرته على الرقص على أغاني أخرى، وخلال تجهيز تشغيل الأغنية ردد حسوني سؤاله للجنة اذا ما كان عليه أن يبدأ الرقص أم لا ما أثار ضحكات اللجنة.

وصوتت اللجنة بالاجماع على تأهل الطفل العراقي الى المرحلة التالية، وقال أحمد حلمي: "أنا سعيد بك وأعتقد أن بامكانك أن تؤدي أشياء أخرى كثيرة ومنها التمثيل"، فيما قالت المغنية اللبنانية نجوى كرم: "أنت قريب من القلب وأنا أحببتك وباستطاعتك تقديم الكثير على المسرح"، كما قال علي جابر: "المهم هو أنك تقف على المسرح بعمر 6 سنوات دون خوف".

يذكر أن الطفل العراقي "حسوني"، نال إعجاب الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد الفيديوهات الكثيرة التي نشرت له، كما ظهر في فيديو كليب "هذا الوافيته" للفنان العراقي نور الزين.