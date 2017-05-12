بعد انتشار خبر عقد قران النجم السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني مساء الثلاثاء، ضجت مواقع التواصل بلقطة فيديو من حلقة قديمة تعود إلى ما يقارب الـ 3 سنوات، صورها الممثل الجذاب مع الإعلامية الكيلاني، وبادرته الأخيرة بالسؤال:" إذا قلتلك عاوز اتجوزك، حترد ازاي"

فما كان من تيم إلا أن بادرها على الفور قائلاً: "أقبل فوراً حبيبة قلبي".



تيم حسن كشف ارتباطه منذ عام 2016

في التفاصيل، جاء في ختام مقابلة أجراها الزميل أمين حمادة في صحيفة "الحياة" الشقيقة مع حسن بتاريخ 13 كانون الأول من عام 2016: ويـكشف أخيـراً أنـه يتـحضر للزواج مرة ثانية قائلاً: «إن شاء لله قريباً، ادعوا لي!».

وتداول المغردون الفيديو، معلقين "المزحة قلبت جد"، كما ذكر بعضهم بزواج كندة علوش من عمرو يوسف، مؤكدين بشكل "طريف" على رد "الصاع صاعين"!

وكان الوسط الفني، احتفى الثلاثاء بخبر زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني، والذى أحدث ضجة كبيرة بين محبي الفنان السوري، وجمهور الإعلامية المصرية.

وقد قام عدد من الإعلاميين والفنانين، بتوجيه التهنئة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان تيم ووفاء عقدا قرانهما في منزل أهل العروس في القاهرة بحسب ما ذكر المقربون منهما، وقد حضره عدد من أقاربهما وأصدقائهما المقربين، ولم تخبر وسائل الإعلام بعقد القران إلا بعد فترة.

ونشر تيم حسن الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع Instagram بطريقة مختلفة، إذ نشر مقطع فيديو من نشرة أخبار أذاعت الخبر. وعلق كاتبا: "مساؤكم حب وبركة، باركوا لنا وعقبال كل حبايبنا".