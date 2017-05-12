تتغيب الفنانة السورية كندة علوش عن الموسم الدرامي في رمضان المقبل، بعد أن حرصت على مدار السنوات الأخيرة الماضية على الحضور مع جمهورها كل عام، حيث قدمت عدة أعمال ناجحة منها العهد، استيفا، أفراح القبة وعد تنازلي، إلا أن غياب كندة هذا العام يعود إلى عدة أسباب.

وأوضحت كندة، في تصريحات صحافية لها، أنها تغيبت هذا العام لعدة أسباب أهمها زواجها الذي شغل كل وقتها في الفترة الماضية والتحضيرات الكثيرة المصاحبة للزواج، وقالت: «لقد جاء موعد حفل زفافي في نفس الوقت الذي كنت أصور فيه مسلسلي «حجر جهنم» الذي يعرض حاليا وكنت مشغولة جدا تلك الفترة حتى انني لم استطع قراءة السيناريوهات المعروضة علي للموسم الدرامي في رمضان، فقررت أن أحصل على راحة هذا العام، بينما غيابي ليس تاما، حيث مازال «حجر جهنم» يعرض حتى الآن، كما أنها فرصة جيدة أيضا كي يشتاق الجمهور لي».

وعن ظهورها كضيفة شرف في مسلسل «السبع صنايع»، ردت: «قصة العمل أعجبتني كثيرا، وأنا دائما لا أمانع من أن أظهر كضيفة شرف ما دام وجودي ودوري له معنى ويشارك في الأحداث، وأيضا لأطل على جمهوري حتى لو من خلال إطلالة خاطفة هذا العام، وأتمنى أن يحقق شريف رمزي ومي سليم النجاح المنتظر من خلال هذا المسلسل».