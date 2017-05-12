مشهد مليء بالشجن والمشاعر صفق له الموجودون في تصوير مسلسل «أرض جو» للفنانة غادة عبدالرازق، خاصة أن المشهد مليء بالشجن والحزن، وهو ما دفع البعض للتساؤل: هل تعود غادة للأدوار الدرامية الصعبة كما خاضتها من قبل في «الكابوس» الذي سبق أن اعترفت بأنه كانت فيه جرعة نكد كبيرة؟

وفي هذا الصدد، قالت غادة، في تصريحات صحافية لها: العمل يحتوي على مشاهد درامية لكنها بعيدة عن النكد، ولكن من الطبيعي أن يضم مشاهد دراما وشجن ومشاهد أخرى مبهجة ولكنني لن أقدم عملا مليئا بالنكد فقط، مشيرة إلى أن شخصية «سلمى» التي تقدمها جديدة عليها وأنها استلهمت الشخصية من خلال مضيفات الطيران اللواتي تقابلهن أثناء سفرها لتمسك الخطوط الرئيسية للعمل، وتابعت أن المسلسل لا يدور حول شخصيتها كمضيفة فقط، بل هناك العديد من الخيوط المختلفة التي تدور حولها شخصيتها.

وعما أشيع أخيرا بأنها انشغلت وعطلت تصوير العمل أكثر من مرة، قالت إنها لا تزال تواصل تصوير المسلسل بحسب الجدول الزمني الذي وضعه المخرج محمد جمعة، حيث تصور بالفعل في مدينة الإنتاج الإعلامي وقالت إنها قررت عدم الرد على الأمر لأنها مشغولة بالعمل.

وحول المنافسة الموجودة هذا العام مع وجود عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، أكدت أنها لا تنشغل بالمنافسة. وعن تقييمها إن كانت لا تزال «الرقم واحد» في السوق أجابت: «التسويق والمشاهدة هما ما يقيم الفنان بحسب حب جمهوره له»، لافته إلى أنها لا يمكن أن تقول إنها «الرقم واحد» فهي لا تشغل بالها بذلك، فكل ما يشغلها هو أن تقدم أعمالا تعجب جمهورها.

من جهة اخرى، نشرت غادة عبدالرازق فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على «إنستغرام»، يظهر صنبور مياه، وضع كصدقة جارية في أحد البلدان الإفريقية، وتم اهداؤه لها.

وأعربت النجمة عن سعادتها بهذه الهدية التي أدهشتها، وعلقت: «أجمل هدية اتقدمت لى بجد مش مصدقة.. تغريد مش عارفة أقولك أيه بجد غير.. ربنا يكرمك».