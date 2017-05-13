انتشر عبر المواقع الإلكترونية أخيراً فيديو قصير تظهر فيه الفنانة المصرية شيرين وهي تطهو. وتبيّن من خلال المقطع أنها تحضّر أكلة «الكشري» المصرية في أميركا.

وأثناء قيامها بتحريك الوصفة، قالت شيرين: «إحنا دي الوقت منعمل كشري مصري في أمريكا في بيت عبير الصقر».

واللافت أنها بدت على طبيعتها ومن دون تسريحة شعر مميزة أو مكياج.

يُذكر أن النجمة شاركت أخيراً في حدث إنساني. فقد زارت برفقة ابنتيها مركزاً لرعاية الأطفال المرضى بالسرطان.

ويتساءل الكثيرون عما إذا كانت ستشارك في لجنة تحكيم برنامج «ذي فويس». وذلك بعد أن كتب علي جابر عبر حسابه على «تويتر»: «تغييرات ستحصل في هوية أعضاء لجنة التحكيم في برنامج «ذا فويس» ونسخة الأطفال منه «ذا فويس كيدز».