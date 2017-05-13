كشف الفنان المصري جميل راتب، أن الفنان الراحل أحمد زكي حاول الانتحار في بداية حياته الفنية بسبب رفض منتج سينمائي مشاركته في أحد الأفلام بعد أداء بروفة الملابس واستبداله بالفنان الراحل نور الشريف.

وقال راتب، خلال لقائه المذاع على فضائية "الحياة" المصرية، "عرض علي أحد الأفلام، لأشارك دور البطولة مع الفنان أحمد زكي وبعد إجراء بروفة الملابس أخبرني المنتج بأنه تم الاستعانة بالفنان نور الشريف بدلاً من أحمد زكي وكمال الشناوي بدلاً مني".

وأضاف الفنان المصري، أن "أحمد زكي حاول الانتحار بسبب استبعاده عن هذا الفيلم وذلك لأنه كان يحب الفن".