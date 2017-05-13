لا تزال ردود الأفعال المتفاوتة على خبر زواج النجم تيم حسن من الاعلامية وفاء الكيلاني تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وعلقت الفنانة السورية دينا هارون على الامر بطريقة ساخرة قائلة: "بزواج تيم حسن اكتشفنا انو تلتين نساء العرب صاروا عوانس فجأة تقولوا كان عاطي وعد للكل حتى خلقت ظاهرة العنوسة بعد ساعة من اعلان زواجو".



وأضافت: "ملاحظة تيم اتزوج والله يسعدو يعني في احتمال للطلاق ويرجعلكن طولو بالكن حبيباتي".



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع كلماتها، وانقسمت التعليقات بين من شاركها السخرية من موقف البعض من زواجه ومن انتقد وهاجمها، معتبرين أن كلماتها غير مقبولة.