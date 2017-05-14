في أول ظهور له عقب الزواج، استطاع الفنان السوري تيم حسن أن يخطف الأنظار في حفل توزيع جوائز الـ"موريكس دور"، حيث جاء الحفل الذي أقيم مساء الجمعة بعد ساعات من إعلان زواج تيم من الإعلامية وفاء الكيلاني.

وظهر تيم حسن في المناسبة الأولى بدون زوجته التي تتواجد في مصر في الوقت الحالي، إلا أنها كانت حريصة على توجيه التهنئة لزوجها على الجائزة التي حصل عليها، حيث كرم تيم كأفضل ممثل عربي لعام 2016 عن دوره بمسلسل "نص يوم".

تيم حسن يتسلم الجائزة



وكان زواج تيم ووفاء المفاجئ الشغل الشاغل لجميع وسائل الإعلام، حيث يرغب الجميع في معرفة تفاصيل قصة الحب التي لم يعلم بها أحد.

كما لم يدل أحدث عريس في الوسط الفني سوى بكلمات بسيطة عن تلك الزيجة التي مازال الجمهور يتابع تفاصيلها باهتمام بالغ.

ورد تيم على الأسئلة التي حاصرته حول الوقت الذي وقع فيه بغرام وفاء الكيلاني، بأنه حدث منذ فترة، مشيراً إلى أن الأمر يتم تداوله بشكل مكثف في الصحافة هذه الأيام، لكنه تم بشكل سريع تماشياً مع سرعة دقات قلوبهما.

وحول ما إذا كان الارتباط يعود إلى الحلقة التي استضافته فيها وفاء الكيلاني، أكد تيم أن الحلقة عرضت في عام 2014 لكن وقتها لم يكن هناك أي شيء، معتبراً أن التوصيف الدقيق لما جرى هو كونها مزحة تحولت إلى جد.

وفيما يخص حزن الفتيات العاشقات لتيم حسن بسبب زواجه المفاجئ، أكد أن زواجه يمنح الجميع الأمل وليس أمراً محزنا.

أما ما تردد عبر السوشيال ميديا عن وقوع حالة طلاق في الأردن بسبب زواج تيم ووفاء، بعدما غضب الزوج من حزن زوجته بسبب ما جرى، فقد أكد تيم أنه لم يعرف بهذا، لكن في حال وقع هذا الأمر، فهو يرغب في الحصول على رقم الهاتف الخاص بالزوج من أجل الصلح بينه وبين زوجته.

بدورها، نشرت الإعلامية وفاء الكيلاني صورة زوجها وهو في حفل الـ"موريكس دور" عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ووجهت له رسالة قائلة: "من مصر مبروك حبيبي.. أنت والنجاح وجهان لعملة واحدة".