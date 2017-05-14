بيروت - بولين فاضل

تعد الفنانة بريجيب ياغي العدة للإقدام على خطوة الزواج، علما أن الحفل مقرر في الصيف المقبل، وهي تلقى كل دعم من خطيبها للاستمرار في الفن.

وكانت بريجيت قد انتهت أخيرا من تصوير دورها في مسلسل جديد بعنوان «سكت الورق» من كتابة مروان نجار العائد إلى الدراما ما بعد غياب طويل.



والعمل وهو من بطولة داليدا خليل وخالد القيش وتقلا شمعون، وتجسد فيه بريجيت دور فتاة تدعى «ديما» تعيش في الولايات المتحدة، وتطل في المسلسل بدءا من الحلقة العاشرة بوصولها من أميركا.

وغنائيا، كانت بريجيت قد طرحت أخيرا أغنية «شوف شوف» وهي عبارة عن تريو مع الفنان المغربي حاتم ادار والـ «دي جي» يوسف.