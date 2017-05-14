رغم أنه لم يتبق على انطلاق سباق دراما رمضان سوى أيام قليلة، فإن هناك خمسة نجوم مهددين بالخروج من هذا السباق، إما لضيق الوقت وتراجع معدلات التصوير اليومية، أو لمشاكل في التسويق.

وذكرت تقارير صحافية أن من أبرز هؤلاء، النجمة يسرا التي تسابق الزمن لزيادة معدلات تصوير مسلسلها «تحت أمر السيادة»، حتى ان مخرج العمل هاني خليفة قرر إنشاء وحدة تصوير أخرى بقيادة المخرج محمد علي، لتصوير أكبر عدد من المشاهد قبل حلول رمضان.



أحداث المسلسل تدور حول الطبقة الأرستقراطية، وكيفية تعاملها مع الطبقات الأدنى مستوى منها، خاصة طبقة الخدم، ويشارك في بطولته: كريم فهمي، أحمد حاتم، ندى موسى، ومحمود عبدالمغني.

ويواجه النجم ماجد المصري أيضا أزمة في مسلسله «الطوفان»، خاصة بعد أن توقف التصوير لفترات طويلة، بسبب بعض العقبات الإنتاجية.



وتدور أحداث المسلسل حول رغبة الجميع في الثراء وجمع الأموال، حتى لو كان ذلك على حساب الأخلاق، ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، صلاح عبدالله، عبير صبري ووفاء عامر، وهو من إخراج خيري بشارة.

ورغم أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي انتهت من تصوير غالبية مشاهدها في مسلسل «الحرباية»، وتم طرح أول برومو له، لكن رغبة جهة الإنتاج في تسويقه بمبالغ ضخمة لتغطية أجر هيفاء المرتفع، أدت إلى تعثر المفاوضات مع عدد من القنوات لكن التصوير لايزال مستمرا، وهناك إصرار من فريق العمل على عرضه في رمضان، وتدور أحداث المسلسل حول فتاة من حي شعبي، تعيش في خلافات مع شقيقتها الكبرى، وتتصاعد الأحداث عندما تقرر التمرد على حياتها ويشارك في البطولة: نجلاء بدر، محمود عبدالمغني، منذر رياحنة، محمد لطفي، دينا، وأحمد فؤاد سليم، وهو من إخراج مريم محمدي.

ويتعرض الفنان خالد الصاوي أيضا لبعض المشاكل الإنتاجية والتسويقية في مسلسله «فوبيا»، ورغم تصوير معظم المشاهد، لايزال العمل مهددا بالخروج من سباق رمضان وتدور أحداث المسلسل حول «نشأت طاحون»، رجل الأعمال الطموح وصاحب الشخصية القوية، الذي يعمل مدير مكتب لوزير يدعى «خورشيد»، ويواجه العديد من المشاكل والصعوبات، ويشارك في البطولة آيتن عامر، وليد فواز، ميريهان حسين، أحمد فؤاد سليم، ولطفي لبيب.

وحسن الرداد هو آخر النجوم المهددين بمغادرة السباق الرمضاني، بعد أن واجه مسلسله «نوح» بعض العقبات المادية، لكن المخرج محمد علي مازال مستمرا في تصوير المسلسل، على أمل حل تلك المشاكل واللحاق بالموسم الدرامي الأكثر أهمية.



يشارك في بطولة العمل: إيمي سمير غانم، حازم سمير، وروجينا.