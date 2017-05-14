لم تتردد الفنانة مي كساب في أن ترقص في الشارع مع زوجها المطرب الشعبي أوكا وصديقه أورتيجا، وسط محبيهم وأقاربهم، احتفالا ببراءته وخروجه من السجن.

ونشرت إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فيديو من هذا الاحتفال.

وحرص النجم خالد الصاوي على تهنئة أوكا وأورتيجا، وكتب عبر حسابه بموقع «فيسبوك»: «ظهر الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.. تهنئة خالصة من القلب إلى النجمين أوكا وأورتيجا والفنانة مي كساب، وذلك لثبوت البراءة أمام المحكمة العسكرية من تهمة التهرب من أداء الخدمة، وأثبتت الأدلة أنهما لا تقع عليهما شروط تأديتها من الأساس نظرا لظروفهما الأسرية».

وردت كساب على تهنئة الصاوي عبر «تويتر» وشكرته على وقوفه بجانبها، قائلة: «الجدع الجدع الجدع صاحب كلمة الحق الضهر والسند، مثلنا الأعلى، ربنا يخليك لينا بنحبك وبنحترمك وبنقدرك».

يذكر أن سلطات مطار القاهرة منعت كلا من محمد صلاح الشهير بـ «أوكا»، 25 عاما، وأحمد متولي «أورتيجا»، 27 عاما، من السفر إلى دبي بناء على طلب مصلحة الجوازات، وتم توجيه تهمة التهرب من الخدمة العسكرية لهما، وظلا قيد الحبس لأكثر من شهر حتى حصلا على البراءة.