في الحلقة ما قبل الأخيرة من الموسم الخامس من برنامج «أرابز غوت تالنت» تنافست 8 مواهبة منوعة بين المنفردة والمجموعات من اجل الوصول الى الحلقة النهائية الأسبوع المقبل.

وكانت بداية الحلقة مع فريق «كاسكاد» من المغرب والجزائر، وعلقت لجنة التحكيم المكونة من العميد علي جابر والنجمة نجوى كرم والنجم أحمد حلمي بأن الفرقة لم تقدم عرضا جيدا، ثم أطل المشترك العراقي سيموني العاني الذي قدم عرضا بالحلقات، وحاز الإعجاب.

بعد ذلك كان المسرح للفريق المغربي «buda gymnastique» الذي نال تصفيقا حارا من الجمهور في الاستديو، وأثنت لجنة التحكيم على أدائهم، كما أطل المشترك المصري أبانوب فلكس الذي قدم عرضا للدمية توتي، وحصد إعجاب الجميع.

بدوره قدم اللبناني ادم كاريرا عرضا مميزا، وقالت اللجنة ان لديه إمكانات عالية. أما الثنائي السعودي سلطمان فقدما عرضا راقصا مميزا، وقالت نجوى لهما ان فكرة العرض جيدة ولكنها كانت تتمنى ان ترى عرضا راقصا أفضل، فيما قال علي: سيكون لكما أثر وفرصة تاريخية لتمارسا فنكما في بلدكما، في حين علق حلمي على حذائهما وقال انه كان يتمنى استغلال المرآة الموجودة في العرض بطريقة أفضل. واعتلى الفريق الفلسطيني السوري «freelusion» المسرح وقدم عرضا راقصا ممزوجا بالمؤثرات البصرية، ونال ثناء لجنة التحكيم.

واختتمت المشتركة المغربية إيمان الشميطي العروض بأغنية «تعالي نستخبى» والتي أهدتها لطفلتها «لجين» المولودة حديثا، وبدا التأثر واضحا على الشميطي خلال الغناء ما دفع نجوى كرم الى البكاء، وتحول المسرح الى ساحة احتفال بالطفلة «لجين» التي دخلت الى المسرح وقد احتضنها احمد حلمي.

وسألت كرم الشميطي عمن كتب الأغنية لها ومن لحنها، فأجابت الأخيرة بأن الأغنية للفنانة المصرية أنغام، ما دفع «شمس الأغنية» الى الاعتذار من أنغام، قائلة: «بعتذر من الفنانة الكبيرة أنغام وحبيبتي ما كنت بعرف هالأغنية إلها».

وبعد الإعلان عن نتيجة تصويت الجمهور حصل فريق «freelusion» على أعلى نسبة تصويت وأمن انتقاله الى المرحلة الأخيرة، من بعدها انحصرت المنافسة بين سيموني العاني وإيمان الشيمطي، وحسمت لجنة التحكيم النتيجة لصالح إيمان الشميطي.