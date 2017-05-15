شاركت الفنّانة شكران مرتجى جمهورها عبر شبكات التواصل الاجتماعي صورة لمنزل طفولتها الذي دمرته الحرب في سورية، حيث بدا مكسراً ومحروقاً الى اقصى درجة.



وعلّقت بالقول: " هنا تربيت هنا حلمت هنا بدأ المشوار هنا ثاروا كما ثاروا في كل سوريا هذه آثارهم ،هنا سأكبر وهنا سأموت".

وأضافت: " بيتنا ببقين، الحمدلله ع كل شي أحسن من غيرنا ورح نعمرها".

وبقين بلدة ومصيف سوري عريق من مصايف ريف دمشق، وتتميز بقين بنبعها الشهير نبع بقين وبمنتزهها التاريخي الذي يتربع على النبع ويشرف على مناظر رائعة، وذلك في الطريق إلى مدينة ومصيف الزبداني المعروف.

ومن أبرز أعمال مرتجى هذا الموسم، مسلسل "وردة شامية" حيث تجسد البطولة إلى جانب الفنّانة سلافة معمار دوري الشقيقتين في بطولة العمل الذي يحمل روح "ريّا وسكينة" ولكن بطابع "البيئة الشامية"، وبخطوط درامية وحبكة تبتعد باكرا عن العمل المصري التاريخي الذي قدّم في المسرح وعلى الشاشتين الذهبية والفضية.

وتبدأ وتيرة الأحداث بالتصاعد فتقود الأختين إلى سلسلة من الجرائم، بعيداً عن المواقف الكوميدية التي "قد تمر كموقف حياتي طبيعي" وفق قول مرتجى التي أضافت أن "الفتاتين تتعرضان للتعذيب والظلم ما يشكل عاملاً نفسياً اساسياً في سلوكهما".

يشار الى أن المسلسل من انتاج "غولدن لاين"، وكتابة مروان قاووق وإخراج تامر إسحق، وتشارك فيه ترسانة من الممثلين السوريين واللبنانيين مثل سلّوم حدّاد ونادين خوري ويوسف حدّاد وعلاء قاسم ونادين تحسين بك وآية طيبا وزهير رمضان ومعتصم النهار وسعد مينه وجلال شمّوط وروعة ياسين ومجدي مشموشي وطلال مارديني وسميرة بارودي وضحى الدبسّ وسحر فوزي وجيانا عنيد وعلي سكّر ونبيل عسّاف ولينا حوارنة وأيمن بهنسي ومحمد قنوع واكرم الحلبي وطارق المرعشلي وخالد حيدر ومأمون الفرخ وزينة بارافي وسواهم.