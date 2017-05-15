أثارت الفنانة السورية دينا هارون الجدل بتعليقها على زواج تيم حسن ووفاء الكيلاني، حيث عبرت دينا عن تعجبها الشديد من رد فعل معجبات تيم المبالغ فيه بعد زواجه من وفاء، حيث قالت: «زواج تيم حسن اكتشفنا انه تلتين نساء العرب صاروا عوانس فجأة، تقولوا كان عاطي وعد للكل حتى خلقت ظاهرة العنوسة بعد ساعة من اعلان زواجه».

وأضافت «مازحة»، على حسابها الخاص على موقع «الفيسبوك»: «ملاحظة تيم تزوج والله يسعده، يعني في احتمال للطلاق ويرجعلكن، طولوا بالكن حبيباتي».

وكان الفنان السوري تيم حسن قد فاجأ جمهوره بالاحتفال بعقد قرانه على الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، مساء الثلاثاء 9 الجاري، في حفل عائلي بمصر حضره أفراد أسرتي العروسين، وهو الخبر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من معجبات تيم، اللاتي عبرن عن صدمتهن.

وهذه الزيجة هي الثانية في حياة تيم الذي سبق ان تزوج من الفنانة السورية ديمة بياعة وانفصل عنها عام 2012 بعد زواج استمر 10 سنوات وأثمر طفلين هما «ورد وفهد»، كما أن وفاء سبق ان تزوجت من «طوني مخايل» وهو رجل لبناني يعمل في مجال الإعلام، وقد انفصلت عنه 2016 بعد زواج استمر 8 سنوات، وأثمر طفلين هما «جودي وريان».