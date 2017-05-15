أقدمت الفنانة فيفي عبده على اتخاذ خطوة جريئة وغير مسبوقة بتقديم برنامج بعنوان «الصالون» ستكشف فيه التفاصيل الكاملة لحياتها الخاصة ومشوارها الفني، وأكدت أنها ستتحدث للمرة الأولى عن زيجاتها والتي بلغت سبعا منها أربع سرية، كما ستكشف للمرة الأولى عن كواليس علاقتها بأشهر رجال المال والسياسة في مصر والعالم العربي، وسيتم عرض حلقات البرنامج حصريا عبر قناتها الخاصة بموقع «اليوتيوب».

وذكرت تقارير صحافية ان فيفي شارفت على الانتهاء من تحضير الحلقات وتوفير المواد السمعية والبصرية المرافقة من أرشيفها الخاص، وأرشيف بعض القنوات الفضائية وعدد كبير من المصورين، تمهيدا لبدء التصوير، وسيتم تخصيص الحلقات الأولى للحديث عن ظروف النشأة وكيفية احتراف فنون الرقص الشرقي في سن مبكرة.

كما ستكشف عن زيجاتها بالكامل بالأسماء والتفاصيل وهو ما كانت ترفض التطرق إليه سابقا نظرا لحساسية مناصب بعض أزواجها من رجال المال والسياسة، وستتحدث أيضا عن أشهر حفلات الزواج التي قامت بإحيائها لنجوم المجتمع من الفنانين ورجال الأعمال وأبرز السياسيين في مصر، وتكشف حقيقة الشائعات التي تناولت علاقتها ببعض المشاهير في الخليج العربي.

يذكر أن فيفي قدمت حلقات «تجريبية» من البرنامج عبر قناتها الخاصة على «يوتيوب» بعنوان «صالون فيفي عبده» منذ شهر فبراير الماضي، وهو بث مباشر من داخل منزلها وكان أقرب للفضفضة مع جمهورها فيما يتعلق بالشأن الجاري.