أثارت الفنانة نيكول سابا الجدل بسبب تتر مسلسلها الجديد «مذكرات عشيقة سابقة» الذي تشارك بطولته الفنان باسم ياخور وقد بدأ الهجوم على نيكول بسبب ترتيب الأسماء على تتر العمل، حيث وضعت الشركة المنتجة اسم نيكول قبل باسم ياخور وهو ما أثار غضب بعض الفنانين السوريين.

وفي هذا الصدد، قال باسم ياخور في تصريحات صحافية له، إنه منزعج مما يحدث مع نيكول ولم يكن يعرف سوى من ساعات قليلة عن الهجوم الذي طالها، وأنه شخصيا غير منزعج من ترتيب الأسماء، وأن نيكول نجمة لها قدرها وفنها وانه يحبها ويقدرها كثيرا ومسألة ترتيب الأسماء على التتر لن تفرق بينهما ولن تؤثر على صداقتهما.

ولم تكن مشكلة الفنانة اللبنانية نيكول سابا هي الأولى من نوعها، حيث تعرضت مواطنتها الفنانة سيرين عبدالنور لأزمة مشابهة طالتها من الفنانين السوريين الذين طالبوا بعدم مشاركتها في أعمال سورية، وأنهم أحق بذلك لأنهم يعيشون في الحرب هناك ولم يتخلوا عن بلدهم، معتبرين أنهم أحق بالعمل في الدراما السورية أكثر من اللبنانيين.