حاولت النجمة الكوميدية إيمي سمير غانم طمأنة جمهورها بعد ضجة الإعلان عن إصابتها بمرض غامض، وقامت أخيرا بنشر صورة لها برفقة أصدقائها للتأكيد على أنها غادرت فراش المرض، وبدأت تعود لحياتها الطبيعية، ولكن اطلالتها في الصورة حققت العكس بالضبط فقد ظهرت بدون مكياج وبوجه شاحب وإن بدت حالتها الصحية أفضل قليلا من صورة سابقة تم تسريبها أثناء تواجدها داخل المستشفى لرعاية والدها سمير غانم.

وظهرت إيمي في الصورة برفقة صديقاتها واكتفت بوضع تعليق أيقونة «قبلة» عبر حسابها الخاص على موقع «إنستغرام»، وحظيت الصورة بأكثر من 53 ألف إعجاب مع تعليقات تدعو لها بالسلامة.

من جهته، أكد النجم حسن الرداد أنه لم يتوقع أن يتعرض لهذا الكم الهائل من الشائعات بعد زواجه من إيمي، وقال إن الشائعات لا تنتهي وتتجدد باستمرار، وكان أكثر ما أزعجه بعد الزواج هو انتشار خبر حمل إيمي، حتى بعد أن قام بنفيه، مشيرا إلى أنه اندهش من تكرار هذه الشائعة خاصة أنه أمر لا نستطيع أن نخفيه.