تحظى تترات مسلسلات رمضان في السنوات الأخيرة بأهمية خاصة لدى الجمهور ما دفع منتجي الدراما إلى إسناد تترات أعمالهم إلى نجوم غناء متميزين لإدراكهم العلاقة الكبيرة بين نجاح المسلسل، ونجاح أغنية التتر، خاصة أن هناك مسلسلات كثيرة في الأعوام السابقة، كانت أغاني تتر البداية والنهاية هي سببا في نجاحها.

وتشهد تترات الأعمال الفنية لرمضان المقبل منافسة قوية وسيطرة نسائية عليها حيث تم الإعلان عن اعتزام عدد من المطربات غناء التترات في اختبار حقيقي لقدراتهن على مساعدة الجمهور في التعرف على خطوط العمل الرئيسية، وتحولهن إلى جسر يربط المشاهد بالمسلسل.

وسجلت الفنانة سميرة سعيد أغنية التتر الخاص بمسلسل «أرض جو» للفنانة غادة عبدالرازق، واستقرت الشركة المنتجة عليها لتغني التتر، وبدأت بالفعل تسجيل الأغنية بصحبة الموزع هاني يعقوب. وتجري اتصالات مكثفة مع المطربة اللبنانية نانسي عجرم لغناء تتر مسلسل «الحرباية» لهيفاء وهبي، وذلك بعد أن قررت هيفاء أن تكون مشاركتها في هذا المسلسل كممثلة فقط، وتبتعد تماما عن الغناء، حتى تتر المقدمة والنهاية رفضت غناءهما.

ولم تعط نانسي أيضا ردها النهائي على غناء تتر المسلسل، وكانت هيفاء هي من رشحت نانسي لغناء المقدمة والنهاية لمسلسل «الحرباية». وتستعرض هيفاء وهبي في مسلسل «الحرباية» رحلتها في خدمة البيوت.

ووقع الاختيار على بوسي لغناء تتر مسلسل يسرا «الحساب يجمع» المقرر عرضه في شهر رمضان. وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي ومشوق داخل عالم العاملات بالمنازل، حيث انها سيدة يدفعها فقرها إلى العمل كخادمة، وتتمكن من إنشاء مكتب للعاملات والخادمات، ومن خلال عملها تتمكن من كشف عمليات سرقة وقتل وابتزاز تقع داخل العديد من البيوت التي تعمل بها. جدير بالذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب تشارك أيضا في تترات رمضان، حيث تستعد لتسجيل مقدمة مسلسل «حلاوة الدنيا»، والعمل من بطولة كل من: هند صبري، ظافر العابدين، أحمد حاتم، حنان مطاوع، هاني عادل وإخراج حسين المنباوي.