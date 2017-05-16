انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من المؤتمر الصحافي الذي عقدته الفنانة نوال الزغبي قبيل حفلها في مهرجان موازين في المغرب.

وتلقت نوال العديد من الأسئلة خلال اللقاء، وأجابت عنها بمعظمها وعلى طريقتها الخاصة، وكانت صريحة جدا بإجاباتها التي يمكن ألا تروق للكثيرين ولكنها منطقية وواقعية. فقد أكدت الزغبي أنها لا ترى أي فنان عربي قد وصل إلى العالمية، وبعد أن طرح أحد الموجودين في الصالة اسم الشاب خالد أجابت نوال: «الشاب خالد ليس فنانا عالميا، فالعالمية شيء كبير جدا، بالنهاية هذا رأيي وإذا أردتم أن يكون الشاب خالد عالميا فليكن، علما بأنني احبه وأحب صوته واختياراته وهو ملك الراي».

واستفزت إحدى الصحافيات نوال الزغبي خلال سؤالها عن عمليات التجميل، فأجابت غاضبة بأنها تحدثت طويلا عن هذا الموضوع، ونعم هي في الأصل جميلة، ولم تكن تحتاج لأي عملية تجميلية.