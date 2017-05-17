تحدثت الفنانة اللبنانية دينا حايك عن غيابها عن الساحة الفنية، واختلاف هذه المرحلة عن انطلاقتها القوية مع أغنيات كـ «سحر الغرام»، و«كتبتلك»، وقالت: «هناك مفاجأة قريبة، أحضر لأغنية جميلة جدا، وهي من كلمات سعيد حديفة، وألحان جوزيف جحا، وستكون هذه الأغنية عودة للون الغنائي الذي تميزت به دينا حايك».

وعن علاقتها بالفنان جورج وسوف اليوم بعدما دعمها في البدايات، قالت: «علاقتي به طيبة دائما، ولكننا لا نلتقي اليوم، أكلمه أحيانا عبر الهاتف، ولكني مؤخرا قصرت بحقه، الدنيا أصبحت سريعة، وتجعلنا نركض، ولكن من المؤكد أني أكن له كل المحبة والاحترام، هذا سلطاننا!».

وحول أكثر الأغاني التي تحبها للوسوف، ردت دينا، بحسب «إيلاف»: «هناك الكثير من الأغاني التي أحبها، فمثلا هناك «لو نويت، وحلف القمر، ويا ليل العاشقين، ويللي تعبنا سنين في هواك، بتعاتبني على كلمة، الحب الأولاني».

وبسؤالها عن التمثيل، أجابت دينا: «لا أشغل رأسي كثيرا بهذا الموضوع، ولكني أتمنى خوض التجربة، ولم أكتشف حتى الآن نفسي كممثلة، وحبذا لو يساعدني أحد في هذا الأمر، ويمكن أن أقول لك اني أحب الأدوار الرومانسية».