كشفت الفنانة ريم البارودي عن السبب الذي جعلها لا تعلن بنفسها خبر زواج أحمد سعد وسمية الخشاب، وقالت: كل ما في الأمر أنني عندما علمت بالخبر قررت أن أهنئ أحمد، من خلال حسابي على «فيسبوك»، لأنه خبر سعيد لا يمكن إخفاؤه، فبيني وبين أحمد عشرة عمر قبل أن يكون خطيبي السابق، لذلك كان لابد أن أبارك له، وبالفعل أتمنى له حياة زوجية سعيدة ومستقرة.

وتابعت، ريم، في مقابلة مع مجلة «لها»: لم أعرف خبر زواجه منه، لكن أقاربه اتصلوا بي لإخباري بهذا الحدث، مؤكدين لي أنه تزوجها منذ أيام، وبعد ذلك تأكدت منه، ولم أشعر بأي حزن أو ضيق كونه لم يقل لي عن علاقتهما، لأن كل شخص حر في حياته، فأنا انفصلت عنه، وليس لي أي حق للتدخل.

وحول نفي سمية الخشاب زواجها من أحمد سعد، علقت البارودي: لا أعرف سبب إنكارها الزواج منه، وعموما هي حرة في تصرفاتها وقراراتها، لكن سمية اعتادت على إخفاء أخبار زواجها، وزيجاتها السابقة كلها سرية ولا أحد يعرف من هم أزواجها السابقون أو أسماؤهم، وهذه حياتها الخاصة وهي حرة بها، لكني كنت حريصة على تهنئة أحمد سعد.

من جهة اخرى، وفي تصريح جديد للفنان أحمد سعد، حول الأخبار التي نشرت عنه مؤخرا حول ارتباطه بالفنانة سمية الخشاب، قال على هامش حفل توزيع جوائز «الميما»، والذي فاز فيه بجائزة أفضل أغنية عن أغنيته «بحبك يا صاحبي» إن السبب فيما حدث من انتشار هذه الشائعة هو «مصالح شخصية» لا دخل له بها.