تعمدت النجمة المصرية منة شلبي الاختفاء تماما عن الأنظار طوال الفترة الماضية، واعتذرت عن عدم حضور العديد من المناسبات التي دعيت إليها، والسبب رغبتها في الحفاظ على اللوك الجديد الذي تظهر به في مسلسلها الرمضاني «واحة الغروب».

هذا وتواصل شلبي التصوير بمنطقة أبوصير بالجيزة بصحبة أبطال العمل خالد النبوي وأحمد كمال وسيد رجب. ومن المقرر أن يسافر فريق العمل لواحة سيوة، لتصوير عدد من المشاهد هناك، ثم يعودون لاستكمال التصوير في القاهرة مرة أخرى.

ويستمر التصوير حتى الأسبوع الأخير من شهر رمضان، خاصة أن أحداث العمل تضم الكثير من المعارك التي تستغرق وقتا طويلا في تنفيذها.

جدير بالذكر ان والدة منة الراقصة المعتزلة زيزي مصطفى كانت قد أثارت الجدل بعد ظهورها في احدى المناسبات وهي تستند الى عكاز لتتمكن من المشي. وحرص عدد كبير من الفنانين على الاطمئنان عليها والتساؤل عن سبب الاستعانة بالعكاز، لكن زيزي أكدت لهم أنها تعاني من بعض الآلام في مفاصل قدمها تجعلها تجد صعوبة في السير بشكل سليم، ما دفعها للذهاب إلى الطبيب والذي طلب منها استخدام عكاز. ووفق مجلة «لها» فإن مرض زيزي أصاب ابنتها منة شلبي بالقلق عليها طوال الشهور الماضية، وطلبت منها السفر إلى الخارج للعلاج لكن زيزي رفضت، وأكدت أن الأمر لا يستدعي كل هذا القلق.