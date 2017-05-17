بعد أسابيع على إطلاق ألبوم «حاسة بيك»، تحدثت النجمة نانسي عجرم عن أصداء العمل، وقالت: أكثر من رائعة، والأغنيات تحقق نسبة استماع مرتفعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الموسيقية، وأنا سعيدة لأن العمل لاقى إعجاب الجمهور.

وحول اختيارها أغنية «حاسة بيك» لتكون أول الأعمال المصورة في الألبوم الجديد، أوضحت: «شعرت بأن الأغنية تستحق أن تحمل اسم الألبوم وأن نقوم بتصويرها في البداية، لأن اسم الأغنية جديد بالنسبة لألبوماتي السابقة، كما أن لون الأغنية جديد بالنسبة إلي وتوزيع مميز، وبعد هذا النجاح الذي حققه الكليب تأكدت أن اختياري كان صائبا».

وتطرقت نانسي، في حوار لها مع موقع «الفن»، إلى الجوائز وقالت: «الجوائز ليست هاجسا بالنسبة لي، المهم أن تنال أعمالي إعجاب الجمهور وهذا ألمسه دائما بعد إصدار أي عمل لي، لكنني لا أنكر أن الجوائز تسعدني وتشجعني لتقديم الأفضل دائما».

وردت نانسي على محاولة البعض في الفترة الأخيرة التشويش على نجاحها، قائلة: «البعض يستخدم اسمي من أجل الشهرة».