خلال استضافتها في برنامجه «بيومي أفندي» الذي يعرض عبر فضائية «dmc» المصرية، أحرج الفنان بيومي فؤاد الفنانة درة عندما سألها عن آخر أجر حصلت عليه، لترد عليه: «ايه ده يا بيومي؟ ده احنا لسه كنا بنتكلم في موضوع التدخل ده»، وقالت درة انها لا تحب الإعلان عن قيمة أجرها لأن ذلك يستفز البعض.

وأكدت أن بعض الأرقام التي تذكرها وسائل الإعلام عن أجور الفنانين تكون غير صحيحة ومبالغا فيها بشكل كبير.

من جهة أخرى استقر فريق عمل فيلم «تصبح على خير» الذي تشارك درة في بطولته أمام تامر حسني، على عرض الفيلم في عيد الفطر المقبل، بعد فترة من التردد.

وانتهى المخرج محمد سامي من إجراء عمليات المونتاج، وحاليا يتم وضع الغرافيكس ما بين لندن وهولندا، ويواصل الموزع الموسيقي عادل حقي وضع الموسيقى التصويرية للعمل، إلى جانب طارق علوش، الذي يتولى مكساج الفيلم.

و«تصبح على خير» بطولة تامر حسني، درة، نور، محمود البزاوي، ومي عمر، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي، وإنتاج وليد منصور.