تواجه الفنانة اللبنانية دوللي شاهين مشكلة قضائية، حيث لجأ الممثل المصري محمد رضا للادعاء على شاهين بتهمة سرقة بعض المقتنيات من الفيلا التي يمتلكها.

وفي التفاصيل فإن شاهين وزوجها السابق باخوس علوان كانا قد استأجرا الفيلا من محمد رضا في منطقة حدائق الأهرام، وبعد انفصالهما سافر باخوس إلى لبنان، ومنذ تلك اللحظة امتنعت شاهين - بحسب ما أكد رضا - عن سداد الإيجار لمدة 6 أشهر، إضافة إلى امتناعها عن دفع فواتير الكهرباء المتأخرة.

وأكد رضا انه وبعدما رفضت شاهين إخلاء الفيلا فوجئ بأنها تركتها بالفعل لكن قامت بنقل بعض المقتنيات منها، إضافة إلى أنها قامت بإخلائها وأخرجت المقتنيات دون إبلاغه، وهو ما يعد مخالفا للعقد، وأكد رضا أنه اتصل بها كي تسلمه ممتلكاته ومفتاح الفيلا، إلا أنها رفضت ما اضطره للذهاب فورا، وتحرير محضر ضدها في قسم الهرم بالسرقة.

من جهتها قالت دوللي، في تصريحات صحافية لها: «قررت أن أقاضي هذا الشخص لأن كل ما قاله بالمحضر كذب وافتراء وما حدث مجرد محاولة للتشهير بي، لن أقف صامتة أمامها وسأحصل على حقي بالقانون».