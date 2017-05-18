خلود ابوالمجد

قررت ادارة مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط، اختيار النجم حسين فهمي ليكون شخصية المهرجان في دورته الثالثة والثلاثين والتي تنطلق 7 أكتوبر المقبل وتستمر حتى 12 من نفس الشهر، وستحمل اسمه تقديرا لمشواره السينمائي الكبير والذي قدم فيه الكثير للسينما المصرية.

وعبر فهمي عن سعادته وتقديره لادارة مهرجان الاسكندرية فور تلقيه الخبر خلال استقباله للناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والناقد سيد محمود نائب رئيس المهرجان والكاتب الصحافي محمد قناوي مدير المهرجان.

وأكد حسين فهمي، قائلا: اختياري بأن تحمل الدورة الثالثة والثلاثون من عمر المهرجان اسمي شرف كبير لي وأعتبره تتويجا لمشواري السينمائي الذي يمتد من عام 1969 منذ أول أفلامي «دلال المصرية» حتى اليوم.

واختيار فهمي يتضمن الاحتفاء به عرض فيلم «العار» وفاء لصديقيه الراحلين نور الشريف ومحمود عبدالعزيز على هامش عروض المهرجان الرسمية.

ومن جانبه أكد الامير اباظة رئيس مهرجان الاسكندرية لدول حوض البحر المتوسط أن اهداء الدورة الثالثة والثلاثين للفنان حسين فهمي هو لمكانة وأهمية النجم الكبير، الذي عمل أستاذا لمادة الاخراج السينمائي بأكاديمية الفنون لمدة 12 عاما، كما كان رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لمدة 4 أعوام وقدم خلال مشواره اكثر من 115 فيلما تعد وتشكل علامات مهمة في تاريخ السينما المصرية.

وأضاف أباظة: فهمي اجتمعت لديه مقومات الموهبة والوسامة والجاذبية والثقة بالنفس، فقدم شخصيات عديدة منها الشرير والمعتوه والمريض نفسيا ومن أبرز الأعمال السينمائية التي قدمها: دلال المصرية، نار الشوق، حكمت فهمي، 85 جنايات، اللعب مع الكبار، جري الوحوش، لعب الكبار، الأنثى، العار، موعد على العشاء، انتبهوا أيها السادة، ومن الحب ما قتل، حافية على جسر الذهب، أميرة حبي أنا، الاخوة الأعداء، الرصاصة لاتزال في جيبي، وخلي بالك من زوزو وحصل من خلالها على العديد من الجوائز من المهرجانات السينمائية المحلية والدولية.

واضاف رئيس المهرجان: سنقيم احتفالية كبرى للفنان الكبير ثالث أيام المهرجان يحضرها عدد كبير من زملائه نجوم السينما ومخرجيها وايضا عدد من تلاميذه، كما نقيم له ندوة يتحدث فيها عن ابرز المحطات في مشواره ويقوم المهرجان بانتاج فيلم تسجيلي عن مشواره الفني كما نعرض برنامجا خاصا لأبرز الافلام القريبة من قلبه كما يصدر المهرجان كتابا عن سينما حسين فهمي.