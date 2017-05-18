بعد نهاية عرض فيلم «King Arthur: Legend Of The Sword» ذهبنا لأخذ آراء من شاهدوه، حيث تحدثنا في البداية مع شاب اسمه فيصل، وسألناه عن رأيه في الفيلم، فقال: «رائع ويستحق المشاهدة مرة أخرى»، وقالت لنا سيدة تدعى عبير: «أعجبني الإخراج والموسيقى التصويرية وتوظيف الغرافيك وأعتقد أنني سأشاهده مرة أخرى».

بدورها، قالت نيكول وهي فتاة كندية كانت تحضر الفيلم: «أنا من المغرمين بالممثل جود لو ومن أشد المعجبين بالمخرج غاي ريتشي»، وتابعت: «غاي ريتشي له لمسة خاصة في أفلامه، وفي هذا الفيلم روى ريتشي القصة بالمقلوب، ولاحظت اهتمامه بالأزياء وتفاصيل المباني، وإبراز صور الغابات، كما أنه وظف الغرافيك بشكل ممتاز، ومن أهم المشاهد التي استرعت انتباهي مشهد القصة التي كان يرويها المتمردون، فالمشهد كان ظريفا، كما أن المعارك رائعة ومثيرة، أما الموسيقى التصويرية فأكثر من رائعة، وأعتقد أن هذا العمل سيتحول الى سلسلة، والدليل على كلامي أن «آرثر» سيجد الطاولة المستديرة، والأسطورة عرفت بـ «سيف اسكاليبر» الأسطوري الشهير وجزء من القصة سمي «فرسان المائدة المستديرة» وأعتقد أن إيجاد «آرثر» للطاولة تلميح ذكي من المخرج ليوصل للمشاهد أن هناك جزءا ثانيا، هذا ما أعتقده شخصيا».