تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المغربية دنيا بطمة مع زوجها محمد الترك وقاموا بمقارنتها بصورة للثنائي العالمي انجلينا جولي وبراد بيت.

سخر العديد من الاشخاص من إطلالة بطمة وهي في أواخر حملها وقد ارتدت فستانا باللون الزيتي الشبيه بلون فستان جولي التي ظهرت فيه في احدى المناسبات خلال حملها أيضاً.

تحولت هذه المقارنة المليئة بالسخرية لمادة دسمة لمنتقدي وكارهي بطمة التي لم ترد حتى الآن على التعليقات والانتقادات التي وجهت لها ولزوجها الذي تم مقارنته والتحدث عن الفارق الكبير في الوسامة بينه وبين بيت.