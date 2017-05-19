تعرض النجم المصري تامر حسني لموقف محرج بعد وصوله مع زوجته بسمة بوسيل الى المغرب، حيث هاجمه مجموعة من المعجبين وطلبوا منه التقاط الصور.

ومن بين المعجبات، طلبت إحداهم بالتقاط صورة معه ومن بعدها قامت بتقبيل يده فبادلها ذلك على طريقة النجمة العالمية أديل، لتقترب معجبة ثانية وتقبلها من يده أيضاً فسارع الى احتضانها وتقبيلها من جبهتها، كعربون شكر عن محبتهن.



تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وانقسمت الآراء حيث اعترض البعض على الامر، معتبرين ان هذا التصرف غير مقبول من الفانز، في حين نال إعجاب البعض الآخر.