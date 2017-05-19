بعد انتشار خبر زواجها السري من الفنان المصري أحمد سعد، خرجت الفنانة المصرية سمية الخشاب أخيراً عن صمتها.

وشاركت الخشاب في اتصال هاتفي في حلقة من برنامج “كل يوم” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب، وردت على شائعة زواجهما، مؤكدة انها كانت في غاية السعادة ولم تنزعج من الامر.

وأكدت الخشاب أنها أكثر الفنانات اللواتي يعانين من الشائعات، قائلة: “بزوجوني وبطلقوني دائما، زوجوني كل الرؤساء وكل الوزراء وكل الفنانين وكل المخرجين، ما فيش حد ما تزوجتوش وما تطلقتش منه يا اخويا”.

وأشارت الى انه “لو في حاجة صحيحة حنقول، ولما نتزوج حنقول”، ولكن ما بنا علاقة خاصة “أفكارنا واحدة وعلاقتنا الربانية مشتركة وبنتكلم بنفس اللغة”.