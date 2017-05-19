منذ سنتين نشر موقع "سيدتي نت" تقريراً خاصاً عن زواج نجوى كرم السري من رجل أعمال لبناني(ف.ز) كان قد شوهد كثيراً برفقتها ولاسيما في رحلتها الأخيرة على متن باخرة النجوم في العام الماضي .

وهذه لم تكن المرة الأولى التي يحكى فيها عن زواج نجوى كرم كونها إحدى النجمات العازبات الأكثر شهرة وجمالاً وقد مرت سابقاً بتجربة زواج من المنتج يوسف حرب لم يكتب لها النجاح .

واليوم تعود مجدداً إلى الواجهة قصة زواج نجوى كرم وسط تأكيد من مصادر مقربة على أن الزواج فعلاً قد تم وليس مجرد أشاعة والعريس هو رجل الأعمال اللبناني نفسه، وأن خبر إخفاء الزواج يعود إلى أن رجل الأعمال متزوج وأب لولدين .



نجوى التي ترفض دائماً التطرق إلى حياتها الخاصة نفت موضوع زواجها وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة إحياء حفلها في مهرجان موازين أخيراً .



ففي بداية المؤتمر، طرحت عليها إحدى الصحافيات سؤالًا، "بأن الفنانين يتزوجون، ومؤخراً تزوج الممثل تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني، فأين نجوى من الزواج "؟ ردّت نجوى مازحة: "اسم الله عليكِ بدأت سؤالكِ من الآخر، "قاصدة أنّ السؤال الشخصيّ عادة يكون في نهاية المؤتمر. ردّت نجوى على السؤال:" إن الزواج هو قدر ونصيب".

وهكذا تهربت نجوى من الإجابة بطريقة دبلوماسية كعادتها .ولكن بعد انتهاء المؤتمر، كان معجبو نجوى كرم في انتظارها في الفندق لكي يحتفلوا معها بإطلاق ألبومها "مني إلك". و

قد جهز "الفانز" لها حفل زفاف على الطريقة المغربية حيث ارتدت نجوى القفطان المغربي، وحُملت على الهودج وزُفّت عروساً.

وطافت فرقة الزفة بها في باحة صالة في الفندق، المخصّصة للأفراح ذهاباً وإياباً، وسط تصفيق وزغاريد على الطريقة المغربية، ونجوى تلوّح بيديها شاكرة جمهورها وصديقتها "جيهان"، المشرفة على هذا الاحتفال الخاص بها .

بعد كلمة نجوى علت الزغاريد تعبيراً عن محبّتهم لنجوى .

قالت نجوى ممازحة جمهورها:" إذا كنتم تريدون بقائي في المغرب، عليكم أن تزوجوني من عريس مغربي".

فقال شاب من بين الحضور لنجوى: "أنا أتقدّم منكِ طالباً الزواج".

فضحكت نجوى من قلبها ونادته ليقترب منها، وتصورت معه قائلة له : "أنت تبدو جاهزا، لأنّك ترتدي بدلة مرتّبة وكأنّك جاهز لتكون عريساً.

وهكذا طغت قصة زواج نجوى كرم ومظاهر الزفة وحكاية العريس المغربي على ما دونها من أحداث رافقت حفلها في الموازين .