كشفت الفنانة اللبنانية ورد الخال تفاصيل الدعوى القضائية المرفوعة منها ضد المخرج والمنتج اللبناني إيلي معلوف، مؤكدة أنها على الرغم من مماطلة الأخير في دفع حقوقها منذ أكثر من 5 سنوات وحصولها على حكم قضائي، لم تخرج الخلاف إلى العلن إلا بعد إنكار معلوف حقوقها مدعيا أنها تسلمت أموالها.

وشددت الخال على أنها كانت سلمت الموضوع الى محاميها الذي وضع الملف في مساره القانوني، من دون أن تثير أي ضجة وبلبلة احتراما لمهنة الفن، لافتة الى أن الخلاف مهني بحت وليس شخصيا، وداعية معلوف الى عدم ذكر اسمها مستقبلا.

وأوضحت أنها لم تنل من حقوقها في مسلسل «الأرملة والشيطان»، تأليف مروان العبد وإخراج إيلي معلوف وصور عام 2011، إلا الدفعتين الأولى والثانية، مع تبقي مبلغ 12 ألف دولار أميركي منذ ذلك الحين، كاشفة عن أنها حينئذ وقعت على كشوف 30 حلقة تلفزيونية، لتفاجأ عند العرض بأن العمل أصبح 60 حلقة.

ولفتت ورد، بحسب مجلة «لها»، إلى ان القضية ليست مادية لكنها مبدئية، إذ إن الفنان الذي يحترم فنه يعيش من عمله، خاصة اللبناني الذي يراعي ظروف المنتج والأجر في سبيل تقدم الدراما اللبنانية، لكن عندما يتم إنكار وهدر حقه يصبح الأمر «عيبا كبيرا».