كذّبت الفنانة السورية كندة علوش خبر حملها بطفلها الأول، الذي تداولته إحدى القنوات اللبنانية الفترة الماضية. وعلقت كندة علوش، عبر حسابها على موقع «تويتر»: «ألف مبروك، ما كان عندي علم منيح خبرتوني، وقت مواقع تافهة بتنشر هيك أخبار بقول عادي، بس انتم أكاونت لقناة محترمة.. عيب تساهموا في نشر الشائعات».

وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا الفترة القليلة الماضية صورا جديدة لكندة تظهر فيها مع زوجها عمرو يوسف، بعد تكريمه في حفلة «موريكس دور».

وأثارت الصور جدلا كبيرا بعد ظهورها ببطن ممتلئ بعض الشيء، وتساءل البعض عن حقيقة حملها، فيما أكد البعض الآخر أنها لم تظهر خلال فعاليات الحفلة ببطن ممتلئ، مرجحين أن تكون زاوية التصوير هي التي أظهرتها بهذا الشكل.