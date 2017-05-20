شنت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية هجوماً على النجم المصري عمرو دياب، والمطربة السورية أصالة، حيث وصفت عمرو دياب بالحاقد وتوعدت أصالة بالضرب.

وأكدت نضال الأحمدية، خلال لقائها المذاع عبر فضائية "الحياة" المصرية، أن عمرو دياب تسبب في خلاف بينها وبين المطربة المصرية أنغام أثناء الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 2006، وذلك عندما كذب عليها بخصوص قولها إن أنغام "تنشّز"، فاتصلت بها أنغام، لكنها انتبهت بعد محادثتهما واعتذرت، لتطلب منها نضال الأحمدية أن تتصل بعمرو دياب وتخبره أن كذبته لم تنجح.

وأوضحت الإعلامية اللبنانية، أن هجومها على عمرو دياب ليس بسبب رفضه إجراء مقابلة معها، مضيفةً، أن إجرائها مقابلة مع شخص وسام على صدره، وأنها لم تتصل أبداً بعمرو دياب.

وأضافت نضال الأحمدية، أنها لا ترغب في إجراء مقابلة مع عمرو دياب أو غيره، فليس ذلك إضافة لمجلة "الجرس"، ووصفته بالحاقد لأنه كان يرغب في أن يكون شريكاً في "الجرس" عام 2006 لكنها رفضت، وليس ذلك خاصاً به، لكن يمنع أن يكون أي فنان شريكاً في "الجرس".

وتوعدت الإعلامية اللبنانية، المطربة أصالة بأن تتحول إلى ابنة شارع وتضربها إذا رأتها، مشيرةً، إلى أن الحرب بينهما تعود إلى الخلاف السياسي لاختلافهما في الرأي حول ما يحدث في سوريا.

وتابعت نضال الأحمدية، أن أصالة تلعب القمار في الكازينو، ويصورها معجبوها، ونفت أن يكون ذلك داخلاً في نطاق الحياة الشخصية.