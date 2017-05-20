داعب متابعي الإعلامية علا الفارس بعد تهنأتها للإعلامية وفاء الكيلاني على زواجها من الفنان تيم الحسن، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.
وقال أحد متابعي “الفارس”، “والله يا علا بعد اللي حصل ما أستبعد زواجك من داوود الشريان”.وردت “الفارس” على التدوينة بأخرى مماثلة قالت فيها: ” لا ما يحبني .. يحب سميرة توفيق”.
وكتب متابع آخر: “شدي حيلك يا علا وخليكي أحسن من وفاء مطلقة وبعيالها وصادت تيم حسن شكلك بتلحقي إليسا وما لقيتي عريس”.
الجدير بالإشارة، أن علا الفارس هنأت وفاء الكيلاني عقب إعلان زواجها من تيم الحسن قائلة: “مبارك للإعلامية الصديقة وفاء الكيلاني والنجم تيم حسن، يا رب حياتكم تشبهك كلها وفاء وحب وتيم”.