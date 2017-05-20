كشفت الممثلة مها المصري للمرة الأولى سبب حصول مشكلة لها في الوجه ظهرت في فترة من حياتها كنوع من التشوه في جمالها الذي عرفت به.

وقالت المصري (63 عاما): «متلي متل اي حدا متل اي بنت، عملت بالشام قديم كتير في عام 2002 عملت فيلر، بس كانت المواد سيئة».

وأضافت المصري، في تصريحات صحافية لها: «بعد كذا سنة صارت تطلع هون (فوق شفتيها) وكانت زاعجتني عالتلفزيون، غير هيك ما عندي اي مشكلة تانية». وتابعت: «كانت الأمور تمام ما بعرف ليش اجا ببالي اني بعد بدي حسن ولكن للأسف كان الطبيب سيئ».

وبدأت مها التمثيل مع شقيقتها الكبرى سلمى عبر برامج الأطفال في التلفزيون السوري، فعملهما في الفن كان امتدادا طبيعيا لأيام الطفولة، وقد كان أول أعمالها في الدراما التلفزيونية مشاركتها بدور صغير في مسلسل «فوزية»، ومن ثم توالت أعمالها وقدمت العديد من الأعمال التلفزيونية التي شهدت النجاح لاسيما في السينما والمسرح.

وتزوجت في بداية حياتها من مدير التصوير حازم بياعة وأنجبت ابنتها الكبرى ديمة بياعة التي تعمل كممثلة أيضا وبعد انفصالها عنه، تزوجت من المخرج العراقي عدنان إبراهيم.