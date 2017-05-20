بعد المشاكل الكثيرة التي لاحقت مسلسل «قناديل العشاق» من كتابة خلدون قتلان وإخراج سيف الدين السبيعي وبطولة سيرين عبدالنور ومحمود نصر وديمة قندلفت والتي جعلت الكثيرين يتوقعون ان العمل لن يتمكن من اللحاق بالسباق الرمضاني، لكن في «الساعة الأخيرة» أعلنت سيرين، في تصريحات لها، عن اتفاق تم بين شركة «سما الفن» المنتجة للمسلسل وقناة الجديد اللبنانية لعرض مسلسل «قناديل العشاق» في رمضان بعد سلسلة من الأزمات التي كانت ستؤجل عرض العمل إلى ما بعد الشهر الفضيل.

جديـــر بالذكــــر ان سيرين عبدالنور شاركت الفترة القليلة الماضية في حفل توزيع جوائز «موريكس دور» وحصلت على أفضل كليب للعام عن أغنية «بحبك يا مهذب».