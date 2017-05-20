قال النجم اللبناني فارس كرم، إنه لا يحب فكرة التمثيل وأن يكون ممثلا، ويأتي ذلك بعد كليباته الكثيرة التي صورها، وهو يعلم أن ذلك «يزعل» الناس منه.

وأضاف كرم، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم له على هامش مشاركته في مهرجان موازين، أنه يتحدى إذا كان هناك فنان أو شخص عادي له أصدقاء حقيقيون يزيدون على رقم 5، وأوضح أنه ليس شخصا «مشكلجي»، أي يبحث عن المشاكل، لكنه في الوقت نفسه ليس «نعجة» حتى يسمح لأي أحد أن يتطاول عليه.

وردا على سؤال حول سبب امتناعه عن الزواج حتى الآن قال: «كل شيء في موعده، وعندما أقرر الزواج سأعلن ذلك، وقد أتزوج مغربية ولمَ لا».

وأحيا فارس ليلة جميلة ضمن «موازين 2017» ورقص جمهور مسرح النهضة على أغنياته وإيقاعات موسيقى الدبكة اللبنانية، التي يعتبر أحد رموزها في الجيل الحالي، وغنى كرم أشهر أغنياته «التنورة»، «نسونجي» و«بلا حب بلا بطيخ» التي بدأها بمطلع أغنية الفنان الراحل محمد عبدالمطلب «ساكن في حي السيدة»، وغنى أيضا «شفتا»، «الغربة»، «منمنم» وغيرها.